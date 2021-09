Kulturtag in Sulz

2 Aus luftiger Höhe grüßt diese Dame die Gäste des Kulturfestes. Foto: Fotos: Steinbrenner

Kulturtag: Initiative gelingt beschwingtes Fest in der Innenstadt

Der Kulturtag der Initiative Bauernfeind im Kulturhaus am Marktplatz war ein Erfolg. Am Samstag zog es zahlreiche Besucher in die Stadtmitte.

Sulz (ala). Es war eine Premiere für Sulz, die Menschen zusammengebracht hat und jenen eine Plattform gab, die in den vergangenen Monaten zu wenig Gehör bekamen. "Die Arbeit hat sich gelohnt", resümiert Gitta Bertram von der Initiative.

Gerade nach der harten Corona-Zeit hätten Besucher und Künstler gleichsam eine solche Veranstaltung gebraucht, wenngleich das Wetter ein wenig hätte besser sein können. "Uns war es wichtig, ein Zeichen zu setzen", betont Bertram im Gespräch. Und das ist der Initiative auch gelungen.

Neben musikalischen Beiträgen waren Lesungen, Vorträge und Tanz geboten. Für junge Besucher gab es Theatervorstellungen. Außerdem sorgte die Feuerwehr mit historischen Wagen für einen Hingucker.