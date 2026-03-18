Seit vergangener Woche gibt es Protest gegen den Stopp des Erweiterungsbaus der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Nun meldet sich der Kulturstaatsminister.
Berlin - Nach heftiger Kritik hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer klargestellt, dass der Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig noch nicht endgültig gestoppt ist. Eine abschließende Prüfung der Planungsunterlagen durch die Bauverwaltung des Bundes stehe noch aus und die langfristige Finanzierung sei nicht gesichert, erklärte der parteilose Politiker in Berlin. "Das daraus resultierende Moratorium bedeutet aber nicht, dass das Vorhaben gestrichen ist."