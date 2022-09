12 Saxofonklänge geben der Band etwas ganz Besonderes. Foto: Cools

Hart, aber melodisch, stark und gleichzeitig gefühlvoll mit einer fesselnden Mischung aus klassischen Rock-Elementen und modernen Einflüssen – das lieferten drei Top-Bands am Freitag im Klosterhof ab und begeisterten damit rund 400 Zuhörer.















Oberndorf - Dass das Herz vieler Menschen im Kreis Rottweil für (Hard-)Rock schlägt, ist kein Geheimnis. Nachdem die Rock-/Metal-Institution "Axxis" in den vergangenen zwei Jahren Hunderte von Menschen beim Oberndorfer Kultursommer begeistern konnte, war es in diesem Jahr die Kultband Bonfire, die zahlreiche Musikbegeisterte anzog.

Doch sie kam nicht allein: "Human Zoo" und "Eclipse" – immer wieder Stimmungsgaranten auf namhaften Rock-Festivals in Deutschland und Europa – standen dem Headliner in nichts nach und waren essentielle Zutaten eines Abends, wie man ihn sich als Rock-Fan nur wünschen kann.

Hardrock aus Balingen

Die Lokalmatadoren von "Human Zoo" aus Balingen legten mit kraftvollem melodischem Hardrock und Songs, wie "Taste Like Sugar", deren Refrain direkt ins Ohr ging und zum Mitsingen animierte, einen perfekten Start hin.

Lieder wie "Raise Your Hands", "The Answer" und "My Own Illusion" begeisterten nicht nur durch die Energie von Frontmann Thomas Seeburger, sondern auch durch den Einsatz von Saxofonklängen, die den Songs noch mehr Intensität verliehen. Auch dem einsetzenden Starkregen trotzte die Band spielend leicht mit dem Versprechen: "Nothing will stop us. We’ll rock that night."

Gäste aus Schweden

Pünktlich zum Start der schwedischen Gäste von "Eclipse" hörte der Regen auf, und die Zuhörer, die sich mittlerweile mit Regen-Ponchos und Schirmen eingedeckt hatten, trauten sich wieder näher an die Bühne heran.

Keine Minute zu früh – denn "Eclipse" stürmte mit "Roses On Your Grave" die Bühne und hatte die Menge von Sekunde eins an im Griff und in Bewegung. Und die Oberndorfer nahmen Komplimente dazu, dass man nun im Land mit dem besten Bier zu Gast sei, dankend und jubelnd an und gaben im Gegenzug alles vor der Bühne.

Menge ist restlos begeistert

"Eclipse" weiß, worauf es beim Heavy und Melodic Rock ankommt, ist nicht umsonst in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und auf vielen Festivals in Europa ein gern gebuchter Act.

Titel wie "Run For Cover", "The Masquerade", "Runaways", "Bite The Bullet", "Black Rain" und "The Downfall of Eden" ließen es kaum zu, nicht zumindest mit dem Kopf zu den mitreißenden Kompositionen zu nicken. Und schon vor dem großen Finale mit "Viva La Victoria" – mit mehr als 20 Millionen Streams der erfolgreichste Song der Band – war das Publikum restlos begeistert.

Den Spirit nicht verloren

Doch der Abend war noch nicht zu Ende, schließlich wartete noch "Bonfire" und damit ein Hardrock-Klassiker aus Bayern, der schon seit 36 Jahren die Bühne sein Zuhause nennt.

Von der Ursprungs-Band ist zwar nur noch Gitarrist und Gründer Hans Ziller dabei, trotzdem hatte sie nichts von ihrem Spirit verloren, wie die Fans in Oberndorf dankbar feststellten – nicht zuletzt aufgrund des stimmgewaltigen Sängers Alexx Stahl.

Der kündigte an, dass die Band auf dem Weg sei, ein wenig härter zu werden und 2023 ein Metal-Album herausbringen werde. Dort werde dann auch eine neue Version des vom Publikum geforderten "Longing For You" zu hören sein, versprach Stahl.

Altes und Neues dabei

"Bonfire" hatte einen Mix aus altehrwürdigen und neuen Songs mitgebracht, so dass es nicht nur die geliebten Klassiker wie "Don’t Touch The Light", "Give It A Try", "Hard On Me" und das hervorragend adaptierte "Sword And Stone" zum Mitsingen, sondern auch neuere Titel wie "Stand Or Fall" und "Temple of Lies" zu hören gab. Energie, eingängige Melodien und klassische Hardrock-Elemente hatten sie alle gemeinsam. Bei einem Gitarren- und Drum-Solo zeigte die Band zudem, welche Virtuosität hinter dem Sound von "Bonfire" steht.

Rockfans hatten am Ende des Abends drei hervorragende Live-Bands erlebt, die jede für sich etwas Unvergleichliches mitbrachte und daher verschiedene Vorlieben ansprach. Und einmal mehr zeigte sich, dass echte Klassiker nie ihre Magie verlieren.