Ballermann-Hits locken Mallorca-Fans in den Klosterhof

2 Mittanzen und mitsingen gehörte bei der Mallorca-Party im Klosterhof dazu. Foto: Wagner

Palmen, Strand, Cocktails und jede Menge Ballermann-Hits lockten am Samstagabend Hunderte von Mallorca-Fans in den Oberndorfer Klosterhof.















Link kopiert

Oberndorf - Der ganztägige Dauerregen hatte sich gegen Abend verzogen und bei zwar nicht unbedingt tropischen, aber doch noch akzeptablen Temperaturen ging in den ehrwürdigen Mauern des ehemaligen Augustinerklosters doch noch die angekündigte Party ab.

Hielt sich die Zahl der Besucher zu Beginn der Veranstaltung noch in Grenzen, füllte sich der mit Palmen ansprechend dekorierte Klosterhof immer mehr mit Gästen, die bedingungslos "Malle-Party" feiern wollten.

"Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht" tönte der Sommerhit aus dem Jahr 2009 von den Atzen aus den Lautsprechern, und die Menschen folgten der Aufforderung gerne.

Ballermann-Feeling

Das DJ Boa-Team legte einen Ballermann-Hit nach dem anderen auf, und so war die Stimmung bald auf dem Höhepunkt. Vom "Cowboy und Indianer", bei dem die Partygäste das imaginäre Lasso herausholten, bis zu Hits von Jürgen Drews reichte die Palette der aufgelegten Partyknaller.

Vom Wippen mit den Füßen und dem Schwingen der Hände über taktgenaues Nicken mit dem Kopf bis hin zu schulmäßigen Tanzeinlagen war alles erlaubt, und dass die Texte der Songs lautstark mitgesungen wurden, verstand sich für die Liebhaber der spanischen Party-Insel wie von selbst.

An der Bierbar herrschte reger Verkehr, und auch den Cocktails, die an die Partymeile am Ballermann erinnerten, wurde ordentlich zugesprochen. Das Partyvolk genoss den Abend unter Palmen, und wer die Tanzschuhe zu Hause gelassen hatte, der schaute zu und freute sich über die ausgelassene Stimmung der anderen Partygäste.