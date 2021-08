2 Holger Gaus (hinten von links), Meike Stockmann, Laura Zeller und Heidi Kuhring und Jonathan Schumacher (vorne von links) sowie Anna-Maria Zeller sind mit den Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Foto: Wagner

Der Countdown zum Kultursommer 2021 auf dem Elefantenparkplatz gegenüber der Oberndorfer Neckarhalle läuft. In zwei Wochen geht es gleich mit namhaften Acts wie Rea Garvey los.

Oberndorf - Dem Start steht nichts mehr im Weg. Das Organisationsteam um Holger Gaus, Jonathan Schumacher, Andreas Bünemann und Heidi Kuhring vom Kulturamt hat im Vorfeld gute Arbeit geleistet und konnte für das Event, das vom 20. August bis zum 12. September 2021 dauert, hochkarätige Künstler verpflichten.

Letzte Einzelheitenwerden besprochen

Am Freitagvormittag traf man sich auf dem Festivalgelände, um letzte Einzelheiten zu besprechen. In den Tagen zuvor waren hier bereits Michael Kunz von MKS Event & More und seine Mannen präsent gewesen, um die notwendigen Vorbereitungen für das Spektakel zu treffen. Dazu gehörte der Bau einer gigantischen Bühne. Innerhalb von drei Tagen wurden sie aus drei Lastwagenladungen an Metallstangen und Traversen erstellt. Stabil sei sie, erklärt Michael Kunz. Bis Windstärke acht sei das Bauwerk zugelassen, zumal es mit Betonteilen gesichert sei und insgesamt 28 Tonnen wiege.

Zahlreiche Eintrittskarten für verschiedene Veranstaltungen seien bereits verkauft erklärt Holger Gaus. Man habe aber noch Karten in Reserve, so dass an der Abendkasse noch Tickets zu haben seien. Die Besucher müssen eine Impfung, eine Genesung oder einen aktuellen negativen Coronatests vorweisen. Dies werde im Eingangsbereich überprüft, stellt Heidi Kuhring klar. Ein Schnelltest könne beim Freibad und auf dem Parkplatz der Neckarhalle gemacht werden. Dies sei allerdings der Stand von heute, sagen die Veranstalter. Möglicherweise könne sich durchaus noch kurzfristig etwas ändern. Auch das Wetter, das den Voraussagen nach gut werde, spiele keine Rolle, stellt Holger Gaus fest. Die Auftritte fänden bei jedem Wetter statt. Neben den Nachweisen in Sachen Corona wird im Eingangsbereich auch überprüft, ob die Besucher Glasflaschen oder Waffen bei sich führen. Auch das Mitbringen von Selbstverpflegung sei nicht erlaubt.

Die Gäste erhalten verschiedenfarbige Armbänder, um das Ampelsystem anwenden zu können. Je nach Alter werden grüne, gelbe oder rote Armbänder verteilt. Damit wird das jeweilige Alter der Besucher dokumentiert und an den Verkaufsständen kann auf den ersten Blick festgestellt werden, wer welches Getränk kaufen darf.

Kultur soll in die Stadt kommen

Bei sieben Konzerten wird auf Grund der hohen Zuhörerzahlen auf eine Bestuhlung verzichtet. Bei den restlichen Auftritten sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.

Das Ziel der Veranstaltung sei, nach langer Zeit wieder Kultur in die Stadt zu bringen und den Menschen zu ermöglichen zusammen Musik zu hören und sich zu treffen, sagt Holger Gaus. Die Veranstaltung werfe auch keinen Gewinn ab.

300 bis 400 ehrenamtliche Helfer seien erforderlich, um die Organisation während der Konzerte zu stemmen, führte er weiter aus. Hier hätten sich viele Oberndorfer Vereine bereit erklärt mitzuhelfen, auch um ihre durch Corona doch stark in Mitleidenschaft gezogenen Kassen wieder etwas aufzubessern. Der Turnverein Oberndorf habe zudem seine Sanitäranlagen und weitere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Heidi Kuhring und Holger Gaus erklärten unisono, dass viele Oberndorfer zum Gelingen des Kultursommers beitragen und man durchaus von einer Oberndorfer Gemeinschaftsveranstaltung sprechen könne.

Das Organisationsteam freut sich nun auf einen tollen Kultursommer mit vielen Künstlern und zahlreichen begeisterten Besuchern.