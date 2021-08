Kultursommer in Oberndorf

1 Das Festivalgelände auf dem Elefantenparkplatz in Oberndorf ist vorbereitet und wartet nur noch auf begeisterte Musik- und Unterhaltungsfreunde. Foto: Wagner/Kaiser/ Montage: Holweger

Konzertgenuss ohne Maskenpflicht – nach dem jüngsten Update der Corona-Verordnung stehen nun auch die finalen Regeln für den Kultursommer 2021 auf dem Oberndorfer Elefantenparkplatz in der Austraße fest.

Oberndorf - Es ist angerichtet: Die rund 28 Tonnen schwere Bühne steht – und die Regelung für die Kultursommer-Besucher auch. Bei der Planung in den Monaten zuvor hatte das Organisationsteam so manches Mal gebangt, das ausgearbeitete Konzept am Ende doch wieder über den Haufen werfen zu müssen.

Doch jetzt steht fest: Es bleibt bei der 3G-Regelung. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Es gibt zwei Testzentren vor Ort, bei denen kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten werden: am Oberndorfer Freibad und mobil auf dem Neckarhallenparkplatz.

Terminvereinbarung online und vor Ort

Bei Zweiterem kann man sowohl vor Ort als auch vorab einen Termin vereinbaren.

Um Zeit zu sparen, werden die Gäste gebeten, vorab auf der Homepage das Formular zur Corona-Kontaktverfolgung auszudrucken und mitzubringen. Die Kontrolle des 3G-Nachweises wird auf dem Neckarhallen-Parkplatz stattfinden. Dort kann das Ticket dann nach Vorzeigen des Nachweises, des Kontaktverfolgungs-Zettels und des Ausweises gegen einen Eintrittsbändel für das Festivalgelände eingetauscht werden. Die Maskenpflicht entfällt für den Konzertbesuch. Die Organisatoren empfehlen jedoch, in Warteschlangen am Eingang oder an den Toiletten eine Maske zu tragen.

Am kommenden Freitag, 20. August, startet der diesjährige Kultursommer mit dem Sun & Soda Festival, das elektronische Musik, eine Lightshow und Special Effects vom Feinsten verspricht. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Karten gibt es für rund 23 Euro.

Am Samstag, 21. August, legt Popstar Rea Garvey dann mit seinen "The Yellow Jacket Summer Sessions" einen Stopp in Oberndorf ein. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet rund 60 Euro.

Tickets an der Abendkasse

Für beide Eröffnungstage gibt es noch genügend Tickets an der Abendkasse, wie Organisator Holger Gaus bestätigt.

Der Sonntag, 22. August, beginnt morgens mit der Bauernkapelle Trichtingen um etwa 10.30 Uhr. Nachmittags wird ab 15 Uhr das Kindertheaterstück "Die Prinzessin auf der Erbse" aufgeführt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Mit der Gewissheit, was die aktuellen Corona-Regeln angeht, und einem Wetterbericht, der traumhaften Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad verspricht, steht dem perfekten Start in einen Festivalsommer für alle Geschmäcker nichts mehr im Weg.