2 "Die Happy" stattet Oberndorf einen Besuch ab und spielt unplugged. Foto: »Die Happy«

Halbzeit in Sachen Kultursommer in Oberndorf: Mit Rea Garvey, Heinrich Del Core, dem O.M.I.-Open-Air und mehr liegen bereits einige tolle Konzert- und Unterhaltungsabende hinter Musik- und Comedy-Fans. Der Kultursommer auf dem Elefantenparkplatz gegenüber der Neckarhalle geht noch bis 12. September. Und auch am kommenden Wochenende warten einige Highlights.

Oberndorf - Los geht es bereits am morgigen Donnerstag, 2. September, mit den "Kächeles" und ihrem "Dorftratsch Deluxe". Die zwei Schwaben setzen auf umwerfende Situationskomik, unverfälschten Dialekt und Szenen mitten aus dem zwischenehelichen Wahnsinn – ein kabarettistischer Hochgenuss. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Es wird für Kurzentschlossene auch Karten an der Abendkasse geben.

Weiter geht es am Freitag, 3. September, mit der After-Work-Party von 16 bis 22 Uhr für alle, die entspannt ins Wochenende starten wollen. DJ Webster und "VINEK" legen auf und sorgen für den richtigen Sound zum Freizeit-Start. Coole Drinks und eine sommerliche Location warten auf die Besucher. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Rock- und Metalfans dürften dem Samstag, 4. September, entgegenfiebern. Einlass ist um 17.30 Uhr. Den Anfang machen die Lokalmatadoren "Sirius Curse" nach dem Motto "Back to Heavy Metal Basics". Die Rottweiler Band hat 2021 ihr Album "Time Knows No Lies" herausgebracht. Los geht es gegen 18 Uhr. Ab 19.20 Uhr übernimmt Chris Bay, Gründer und Frontmann der Power-Metal-Band "Freedom Call", die Bühne. Der passionierte Songwriter bietet charakteristischen Rock.

Hard Rocker von "Axxis"

Um 20.30 Uhr kommt dann der Headliner, die Hard Rocker von "Axxis". Die Truppe aus dem Ruhrgebiet macht bereits seit den 80er-Jahren erfolgreich Musik und ist vor allem durch die markante Stimme von Sänger Bernhard Weiß bekannt geworden.

Am Sonntag, 5. September, startet die beliebte Oberndorfer Alternative-Punk-Rock-Band Bebo 104 in den Abend. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Danach übernimmt "Die Happy" die Kultursommer-Bühne mit ihrem aktuellen Album "Guess What" und einem Unplugged-Konzert. Die Zuschauer dürften gespannt sein, wie sich treibender Rock in einem neuen Gewand anhört. n Karten im Vorverkauf für alle Veranstaltungen gibt es beim Schwarzwälder Boten unter Telefon 07423/7 87 90 oder beim Veranstalter unter Telefon 07423/8 70 60 20 oder www.kultursommer-oberndorf.de immer bis 12 Uhr am jeweiligen Veranstaltungstag.

Auf dem Gelände gibt es keine Maskenpflicht. Das Formular zur Kontaktverfolgung sollte bereits ausgefüllt mitgebracht werden (Download auf Homepage). Um eingelassen zu werden, muss man geimpft, genesen oder getestet sein (Testmöglichkeiten vor Ort).