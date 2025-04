„Chor der Mönche“ besingt den Most

1 Die Kutten sind abgelegt – jetzt wird die Tuba als Lustobjekt gerühmt. Foto: H15/Angelika Welte

Der „Chor der Mönche“ trat in der Erlaheimer Kulturscheune H15 auf. Das Quartett ersang sich dabei lang anhaltenden Beifall.









Gespannte Erwartung herrscht in der Erlaheimer Kulturscheune beim Einzug der vier „Mönche“. In Kutten gekleidet und mit einer Kerzen in der Hand betreten sie die Bühne.