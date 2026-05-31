Kulturring Weil am Rhein: Veränderung beim Harmonika-Club steht ins Haus
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Die Besucher genossen die erste Matinee mit dem Instrument des Jahres im Läubinpark. Foto: Anita Indri-Werner

Im Läubinpark ging die erste Sonntagsmatinee des Kulturrings Weil am Rhein über die Bühne.

Ein besonderes Sonntagsvergnügen, das weit mehr als 100 Besucher genossen, war die erste Matinee im Läublinpark. Musikalisch unterhalten wurden die Zuhörer vom Seniorenspielring des Harmonika Club Haltingen. Dass das die Harmonika, das „Instrument des Jahres“ wurde, berichtete die Vorsitzende Renate Bürgelin. Rene Winzer, Vorsitzender des Weiler Kulturring, führte launig durch die vielseitigen Musikstücke. Ob Walzer Nr. 2 oder Oberkrainer Walzer, voller Harmonie schwebten die Töne durch den Park. Polkas, Tango oder zünftiger Marsch, das Publikum klatschte begeistert mit. Mit dem Paso doble „Malaga“ oder dem Cha, cha , cha „Charly“  begeisterten die Musiker das Publikum ebenfalls. Zwischen den eineinhalb Stunden Musik gab es eine kleine Pause, in der sich die Besucher mit Getränken und heißen Würsten versorgen konnten.

 

Das Publikum war gemischt, von alt bis jung, alles war dabei. Mit einem bunten Potpourri gewährte der Seniorenspielring eine Zugabe, was ebenfalls sehr gut bei den Zuhörern ankam. Hans Zimmermann, der seit mehr als 30 Jahren als musikalischer Leiter aktiv ist, hatte ein schönes, großes Repertoire für die 16 Musiker zusammengestellt. Das Publikum dankte mit viel Applaus und einem Zustupf in die Hutspende.

„Dieser Vormittag war ein voller Erfolg“, stellte Rene Winzer fest. Der Läublinpark, oder besser gesagt „der grüne Diamant von Altweil“, biete die idealen Voraussetzungen für eine derartige Veranstaltung.

Dass eine Veränderung beim Harmonika-Club Haltingen ins Haus steht, verriet Renate Bürgelin. Sie ist ebenfalls Vorsitzende des Akkordeon Orchester 1927 e.V. aus Lörrach. Seit 16 Jahren spielen diese beiden Orchester in einer Spielgemeinschaft miteinander. Nun werden sie sich zusammenschließen und zukünftig unter dem Namen „Akkordeon Orchester Markgräflerland“ auftreten.

 