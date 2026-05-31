Kulturring Weil am Rhein: Veränderung beim Harmonika-Club steht ins Haus

1 Die Besucher genossen die erste Matinee mit dem Instrument des Jahres im Läubinpark. Foto: Anita Indri-Werner Im Läubinpark ging die erste Sonntagsmatinee des Kulturrings Weil am Rhein über die Bühne.







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Ein besonderes Sonntagsvergnügen, das weit mehr als 100 Besucher genossen, war die erste Matinee im Läublinpark. Musikalisch unterhalten wurden die Zuhörer vom Seniorenspielring des Harmonika Club Haltingen. Dass das die Harmonika, das „Instrument des Jahres“ wurde, berichtete die Vorsitzende Renate Bürgelin. Rene Winzer, Vorsitzender des Weiler Kulturring, führte launig durch die vielseitigen Musikstücke. Ob Walzer Nr. 2 oder Oberkrainer Walzer, voller Harmonie schwebten die Töne durch den Park. Polkas, Tango oder zünftiger Marsch, das Publikum klatschte begeistert mit. Mit dem Paso doble „Malaga“ oder dem Cha, cha , cha „Charly“ begeisterten die Musiker das Publikum ebenfalls. Zwischen den eineinhalb Stunden Musik gab es eine kleine Pause, in der sich die Besucher mit Getränken und heißen Würsten versorgen konnten.