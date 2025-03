Kulturrendezvous gehen weiter: Seelbach plant ein Schwimmbadfest mit Cocktails und einen Tanzabend

Cartoons, Cocktails, Quizzes: Die Besucher der Kulturrendezvous erwartet über das ganze Jahr hinweg „ein bunt gemischtes Potpourri vielfältiger und unterhaltsamer Events“, teilt die Gemeinde Seelbach mit. Bis Juli sind die Darbietungen bereits geplant. Die Bekanntgabe der Highlights für den Zeitraum September bis Dezember 2025 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, informiert die Gemeinde. Folgende Punkte stehen im Programm:

Schwarzer Humor trifft auf Schwarzwald: Über Klaus Karlitzky ist fast alles gesagt, aber noch nicht alles gezeichnet, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Karlitzky ist ein Illustrator, dessen Werke Geschichten erzählen und zum Nachdenken über Alltäglichkeiten anregen. Die besten „Schwarzwald-Werke“ sind vom 19. März bis 30. Juni zu den Öffnungszeiten der Kultur- und Tourist-Info im Kreuzgang des Rathauses zu sehen. Vernissage ist am Mittwoch, 19. März, um 19 Uhr.

Nacht der Büchereien

In ganz Deutschland finden am Freitag, 4. April, in in teilnehmenden Büchereien und Bibliotheken verschiedene Veranstaltungen statt – auch in der Gemeindebücherei Seelbach von 19 Uhr bis 21.30 Uhr. Unter dem Motto: „Kreatives – Kulinarisches – Quiz“ laden die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei zu einem Abend rund ums Buch ein. „Freuen Sie sich bei Erfrischungen und Schnittchen auf ein Kamishibai Theater, ein Bücherquiz und vieles mehr“, lädt die Gemeinde ein.

Maibaumstellen

Der Maibaum gilt als Symbol des Frühlings, des neu erwachten Lebens und der Fruchtbarkeit, so die Gemeinde. Am Mittwoch, 30. April, wird der Seelbacher Maibaum ab 18.30 Uhr auf dem Klosterplatz gestellt. Die Verwaltung lädt zum Mitfeiern und zum Begrüßen des Frühlings bei Musik der Egerländerabteilung des Musikvereins Seelbach ein. Die Bewirtung übernimmt die DRK Ortsgruppe Seelbach.

Tanzabend

Bei „fetziger Musik“ das Tanzbein schwingen – dazu lädt die Gemeinde für Samstag, 24. Mai, ab 20 Uhr ins Bürgerhaus im Klostergarten ein. „Felix, der Glückliche“, bekannt aus der Musikerbude am Katharinenmarkt, wird für Unterhaltung sorgen. „Freuen Sie sich auf einen unbeschwerten Abend mit Freunden“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet zehn Euro, nur Abendkasse ist möglich.

Kabarett mit Alois Gscheidle wird im Haus am Alten Bantlehof am Freitag, 13. Juni, ab 20 Uhr geboten. Jedes Jahr stellt sich dieselbe knifflige Frage: „Urlaub! Wo ganga mr na?“, kündigt die Gemeinde den Auftritt an. Gscheidle versucht diese Frage in seinem neuen Programm zum Wohle aller zu klären. Jeder in der Familie will was anders. Marcus Neuweiler alias Alois Gscheidle ist seit fast 30 Jahren als schwäbischer Kabarettist auf den Bühnen und vor den TV-Kameras unterwegs. Seine Spontanität und Situationskomik im Dialog mit dem Publikum sind einzigartig und machen ihn so beliebt, heißt es. Wer einen schönen und lustigen Abend erleben will und überlegt: „Urlaub! Wo ganga mr na?“, für den gebe es nur eine richtige Antwort: zum Alois Gscheidle! Karten kosten im Vorverkauf 17,70 Euro, an der Abendkasse 19,90 Euro. Erhältlich sind sie in der Kultur- und Tourist-Info oder unter www.reservix.de.

Schwimmbadfest

„Ein Abend für die ganze Familie“ steigt am Donnerstag, 31. Juli, im Seelbacher Familienbad. Die Gemeinde lädt von 17 bis 22 Uhr zum Schwimmbadfest. „Genießen Sie einen leckeren Cocktail an der Bar von Claudio Isele oder entspannen Sie in der Chill-Ecke bei guter Musik von Bodo Schaffrath“, heißt es in der Ankündigung. Die Gartenfestspiele mit XXL-Spielangeboten bieten demnach Spaß für Groß und Klein. Der Eintritt kostet den Preis einer Tageskarte, Jahreskartenbesitzer haben freien Eintritt.