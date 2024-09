Kulturprogramm Trossingen: Wo man Mnosil Brass und Max Mutzke sehen kann

1 Mnosil Brass. Foto: Maria Frodl

Die städtische Kultursaison 2024/25 wartet mit einem attraktiven Mix von populärer und klassischer Musik auf sowie Kabarett und Comedy. Der Vorverkauf hat begonnen.









Link kopiert



„Ich freue mich, dass es am 2. Oktober losgeht mit der neuen Kultursaison“, sagte Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann. Stolz ist er auf ein Netzwerk und Kooperationen, die Auftritte von bekannten Musikern und Gruppen erst möglich machen. „Ohne diese Kooperationen würde wir das in dieser Form nicht anbieten können“, so Sulzmann. Gleichzeitig stehen einige dieser Kooperationen außerdem in Zeichen von Jubiläen.