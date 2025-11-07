Kulturpreis Schwarzwald-Baar: Über Juror verwundert

1 Einen Leserbrief gibt es zur Besetzung der Jury des Schwarzwald-Baar-Kreis-Kulturpreises. Foto: Schwarzwälder Bote Unser Leser Hartmut Danneck hat zur Jury des Kulturpreises folgende Meinung.







Link kopiert



Mit Erstaunen lese ich, dass Herr Jonas Fehlinger als einer der Juroren beim diesjährigen Kulturpreis des SB-Kreises fungiert. Herr Fehlinger ist vor allem bekannt geworden durch ein Werk, in dem er das Logo einer ihm missliebigen Partei als Kothaufen darstellte. Die Idee dazu kam ihm, wie der Presse zu entnehmen ist, nachdem ein SPD-Gemeinderat für eine Verunglimpfung eines Vertreters derselben missliebigen Partei zu einer Geldstrafe wegen Beleidigung verurteilt worden war. Das sei für Herrn Fehlinger „irgendwie Inspiration“ gewesen. Er kündigte an, den Kothaufen nun auch auf T-Shirts drucken zu lassen. Die Frage bleibt: Ist die Aufgabe eines Jurors bei einem Kulturpreis mit diesem unappetitlichen Vorgang zu vereinbaren?