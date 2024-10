Kulturpreis nach Rottweil: Der Rotary Club unterstützt die Sängerin Alice Fuder

1 Peter Sollbert überreicht Alice Fuder den Preis. Foto: Rotaryclub Rottweil

Der achte Rotary-Kulturpreis geht an die Sopranistin Alice Fuder.









In der ehemaligen Klosterkirche in Oberndorf bekam die Sopranistin Alice Fuder den Rotary-Kulturpreis 2024 aus den Händen des derzeitigen Präsidenten des Rotaryclubs Rottweil, Peter Stollbert, überreicht. Seit dem Jahr 2010 wird der mit 3000 Euro dotierte Preis im zweijährigen Rhythmus an eine jüngere, aber professionell tätige Persönlichkeit aus unterschiedlichen Bereichen der Kultur vergeben. Ein wichtiges Vergabekriterium ist dabei, dass diese aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg stammt.