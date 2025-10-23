Kulturpolitik: Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen

1 Trump hatte vor dem Abriss des Ostflügels angekündigt, dass dies geschehen werde. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.







Washington - Im Zuge der Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus ist der Ostflügel des historischen Gebäudes in Washington inzwischen nahezu vollständig abgerissen worden. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) war auf Fotos nur noch ein kleiner Rest des 1942 errichteten Gebäudeteils sichtbar. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag angekündigt, dass dies geschehen werde.