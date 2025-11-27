Kulturpark Glashütte Buhlbach: So geht es mit dem alten Gasthaus Löwen weiter

Mit Spannung war die Antwort auf die Frage, was aus dem alten „Löwen“ in der Glashütte Buhlbach wird, erwartet worden. Jetzt hat Gemeinderat Baiersbronn entschieden.
Aus der Umnutzung des Haus des Gastes in Tonbach zum Feuerwehrhaus fließen laut Gemeindeverwaltung 400 000 Euro aus dem Kämmereihaushalt in den der Baiersbronn Touristik, so dass diese Eigenmittel für das ehemalige Gasthaus Löwen zur Verfügung stehen. Weitere 400 000 Euro könnten aus den bereits bewilligten Zuschüssen entnommen werden.