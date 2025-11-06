Kulturo Rümmingen: Eigene Lieder und Coverversionen erklingen

Das Konzert findet am Sonntag, 9. November, in der Kapelle am Friedhof in Rümmingen statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Musikalisches Urgestein Walti Huber ist ein musikalisches Urgestein in der Region, heißt es in der Ankündigung. Auf dem Programm stehen eingängige Songs, teils Coverversionen, zumeist aber eigene Lieder. Erinnerungen an Crosby, Stills und Nash werden wach, wenn Walti Huber mit seinem ebenso lässigen wie ausgefeilten Gitarrenspiel die Zuhörer in seinen Bann ziehen will, heißt es.

Drei Sängerinnen begleiten die Folk- und Pop-Songs mit ihren ausdrucksstarken Stimmen und Solo-Einlagen, heißt es weiter. Dies sind Moni Huber, Céline Huber und Christine Stolzenburg, denen der Spaß am gemeinsamen Gesang deutlich anzumerken sei.

Perkussionist Stefan Schneider und Pianist Samy Rüsch begleiten die traditionellen Songs und runden das harmonische Klangbild ab. Routinier George Ricci an den Klarinetten entlockt seinen Instrumenten ungeahnte Töne – es hindert ihn auch nichts, sich in jazzigen und groovigen Soli zu präsentieren. Céline Huber (überregional bekannt geworden durch ihre Teilnahme an „Unser Star für Baku“ 2012) bietet eigene Interpretationen als Solistin sowie in vierstimmigen Acapella-Arrangements.

Freier Eintritt

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Sponsoren und Förderer machen dies möglich, teilen die Veranstalter mit. Saalöffnung ist 30 Minuten vor dem Konzert.