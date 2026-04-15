Kulturo Rümmingen: Der neue Leiter Julian Moreen hat den Jazz im Blut

Er bringt viel Inspiration aus den USA und Taiwan mit: der neue Leiter von Kulturo Rümmingen, Julian Moreen.
Julian Moreen lacht, als er nach der Schreibweise seines deutschen Namens gefragt wird. Schreibt man Möhring mit ö oder oe? Der Urgroßvater sei großer Goehte-Fan gewesen, deshalb schreibt sich seine Familie mit oe. Die Moehrings sind in Lörrach fest mit dem Dreiländermuseum verwoben, das Julians Großvater, Gerhard Moehring, aufgebaut und 30 Jahre geleitet hat, bevor sein Onkel, Markus Moehring, bis 2023 die Leitung innehatte.