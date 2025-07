Das neue Kulturkonzept der Stadt Hechingen startet in seine zweite Saison – diesmal unter dem Motto „Blau“. Mit dem Jahresmotto setzt die Stadt ihre Neuausrichtung fort und schafft erneut einen kreativen Rahmen für ein vielfältiges und inspirierendes Veranstaltungsprogramm, teilt diese schriftlich mit.

Ob Tanzevent, Comedyabend, Sommerauszeit oder Nachtschwimmen – das neue Programm greift das Motto in unterschiedlichsten Facetten auf. Ziel ist es, neue Zielgruppen zu erreichen und lokale Kooperationen zu stärken.

Blau steht für Inspiration – eben das streben die Angebote in Hechingen an

Warum Blau? Blau steht für Frische und Klarheit. Es erinnert an weite Horizonte, an die tiefen Ozeane und an den klaren Himmel, der jeden Tag aufs Neue inspiriert, heißt es weiter. Die Veranstaltungen sollen den Besuchern Raum bieten, den Alltag hinter sich zu lassen und in eine Welt voller Impulse und Genuss einzutauchen.

Den Auftakt bilden zwei Tanzveranstaltungen auf dem Obertorplatz am 8. und 15. August unter freiem Himmel. Am 16. August geht es weiter mit der besonderen Stadtführung „Blaues Blut“, bei der die fürstliche Geschichte Hechingens im Fokus steht.

Kunstvolle Auszeit und ein Blick hinter die Kulissen im Herbst

Vom 5. bis 8. September bietet die Sommerauszeit im Bildungshaus St. Luzen Raum für Ruhe, Bewegung und Kunst. Mit Humor geht es am 19. September weiter: Link Michel gastiert mit seinem Comedy-Programm im Gewölbekeller der Klosterkirche Stetten. Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht am 26. September die Betriebsführung durch die „78° Feinbrennerei Beck“ in Weilheim.

Im Burgtheater läuft vom 2. bis 5. Oktober der zweite Teil von „Avatar“. Ebenfalls im Oktober startet eine Instagram-Aktion in Kooperation mit der VHS-Gruppe Blitzbändiger, bei der das Motto „Blau“ fotografisch in Szene gesetzt wird.

Ein sportlicher Start ins neue Jahr und kulinarische Genüsse

Im neuen Jahr geht es schwungvoll weiter: Am 16. Januar bringt Theatersport in der Stadthalle Museum Improvisation und Spontanität auf die Bühne. Am 30. Januar lädt das Nachtschwimmen im Hallen-Freibad zu einem besonderen Badeerlebnis ein. Den genussvollen Abschluss bildet eine Weinverkostung der „Alten Küferei“ am 10. und 11. April im Bildungshaus St. Luzen.

Begleitend zur gesamten Saison – von September bis April – verwöhnt die Hofkonditorei mit einer eigens kreierten Praline, gefüllt mit fruchtigem Heidelbeergelee und zarter weißer Trüffelmasse, der sogenannten Ganache.

Weitere Informationen gibt es im Veranstaltungskalender unter www.hechingen-tourismus.de. Eintrittskarten, sofern erforderlich, sind ab sofort in der Buchhandlung Welte sowie im Pfauth Bürocenter in Hechingen erhältlich sowie online unter www.eventfrog.de.

Bei allen Veranstaltungen gilt freie Platzwahl; wer vom Vorverkauf Gebrauch macht, erhält einen günstigeren Eintrittspreis. Fragen beantwortet das Sachgebiet Tourismus und Kultur unter der Telefonnummer 07471/940 117.