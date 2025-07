In der Kultursaison 2025/26 bietet die Stadt Albstadt vielfältige Schmankerl im Jubiläumsjahr, das ganz im Zeichen kultureller Vielfalt steht, wie das Kulturjournal zeigt.

Das Jubiläumsjahr der Stadt Albstadt steht ganz im Zeichen kultureller Vielfalt und herausragender Veranstaltungen.

Theaterfans dürfen sich auf herausragende Inszenierungen freuen. Das Theater Lindenhof eröffnet die Saison mit der charmanten und humorvollen Komödie „Der verkaufte Großvater“. Spannung pur verspricht Sebastian Fitzeks Psychothriller „Der Seelenbrecher“, meisterhaft umgesetzt vom Berliner Kriminal Theater. Ebenfalls zu sehen sind die Komödie „Gut gegen Nordwind“ mit Schauspielerin Alexandra Kamp sowie das klassische Drama „Der zerbrochne Krug“ vom Landestheater Tübingen.

Musikalisch-literarische Höhepunkte setzen die musikalische Lesung „Alexis Sorbas“ mit Tatort-Kommissar und TV-Star Miroslav Nemec, die mit einer mitreißenden Verbindung von Musik und Erzählkunst begeistert. Ein Ereignis für Musikbegeisterte ist das Finale der SWR1 Hitparade, die live aus Albstadt gesendet wird.

Spektakuläre Action auf der großen Leinwand

Filmische Abenteuer und spektakuläre Action erwarten Besucher bei der European Outdoor Film Tour im November, die packende Outdoor-Erlebnisse auf die große Leinwand bringt. Klassische Musikliebhaber dürfen sich auf die Brahms Tage und das hochkarätige Kodály Quartett freuen.

Für Kinder stehen das Musical „Feuerwehrmann Sam“ und das Märchen „Die Schneekönigin“ sowie das Familien-Theater „Pinocchio“ auf dem Programm – ideale Veranstaltungen für gemeinsame Erlebnisse mit der Familie.

Lebendig und abwechslungsreich

Zahlreiche Kooperationen mit lokalen und regionalen Kulturschaffenden und Partnern garantieren ein vielfältiges Angebot verschiedenster Genres und Formate, das die kulturelle Szene Albstadts lebendig und abwechslungsreich gestaltet. Das Jubiläumsjahr verspricht nicht nur kulturelle Höhepunkte, sondern auch Begegnungen, die verbinden – und unvergessliche Momente, die lange nachklingen.

„Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten ist ein lebendiges Kunst- und Kulturleben unverzichtbar“, betont Oberbürgermeister Roland Tralmer. Es ist unser Anliegen, Albstadt weiterhin bunt, vielfältig und lebendig zu gestalten und eine Kultur der Ermöglichung zu fördern.“

Das Stadtfest gehört zu den Höhepunkten

Besonders freue er sich, dass das neue Kulturjournal diese kulturelle Vielfalt an Veranstaltern und Formaten eindrucksvoll widerspiegele, erklärt der Oberbürgermeister: „Das laufende Jubiläumsjahr verspricht zahlreiche kulturelle Highlights, zu denen auch das große Stadtfest vom 17. bis 20. Juli in der Ebinger Innenstadt zählt“, so Tralmer weiter.

„Dieses zentrale Ereignis bringt Menschen aus der ganzen Region zusammen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere Stadt in all ihrer kulturellen Vielfalt und Lebensfreude zu erleben“, betont Kulturamtsleiter Martin Roscher. „Wir danken allen Sponsoren und Partnern, die dieses bedeutende Fest möglich machen.“

Vorfreude auf den Band-Sommer

Julian Köhnlein, Sachgebietsleiter für Veranstaltungen, ergänzt: „Außerdem blicken wir mit großer Vorfreude auf den Band-Sommer, das Jubiläum des Schäferfestes und die junge Kulturwoche #Kulturundso – drei Veranstaltungen, die das Jubiläumsjahr auf besondere Weise bereichern werden.“

Der Vorverkauf zur neuen Kultursaison läuft bereits. Genaue Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten Interessierte im aktuellen Kulturjournal, das überall ausliegt. Tickets sind in der Tourist-Information und über reservix.de erhältlich. Zudem gibt es verschiedene Abonnements, buchbar unter Telefon 07431/160-12 04.