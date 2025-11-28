Kulturhauptstadt Europas: Kulturhauptstadt ade - Was bleibt von Chemnitz 2025?

Mit besonderen Ausstellungen, Festivals, Tanz und Theater hat Chemnitz 2025 als Kulturhauptstadt Europas überregional von sich reden gemacht. Hat das Kulturjahr seine Ziele erfüllt? Und was bleibt?
Chemnitz - Bis zuletzt fährt Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 große Namen auf. Zwar fällt am Wochenende offiziell der Vorhang für das Kulturjahr, doch am Leuchtturmprojekt "Purple Path" wird ein weiteres hochkarätiges Kunstwerk eröffnet: Der als Meister des Lichts international gefeierte US-Künstler James Turrell hat eine Installation mit dem Titel "Beyond Horizons" geschaffen. Sie wird in einer Halle auf einem ehemaligen Bergwerksgelände in der Region gezeigt.