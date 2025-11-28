Kulturhauptstadt Europas: James Turrell schafft neues Lichtkunstwerk im Erzgebirge

Der 82-jährige James Turrell hat mit Kunstwerken aus Licht Weltruhm erlangt. Mit einer neuen Arbeit beschert er dem Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr nun ein «leuchtendes Finale».
Oelsnitz/Erzgebirge - Der als Meister des Lichts gefeierte US-Künstler James Turrell hat für das Erzgebirge eine eindrucksvolle Lichtinstallation geschaffen. Das Kunstwerk "Beyond Horizons" entstand für den "Purple Path", ein Kunst- und Skulpturenpfad der Kulturhauptstadt Europas 2025. Zum Abschluss des Kulturjahres wurde das Kunstwerk nun offiziell vorgestellt. Von einem "leuchtenden Finale" sprach Kulturhauptstadt-Geschäftsführerin Andrea Pier.