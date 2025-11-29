Zum vierten Mal war eine deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas. 2025 hat Chemnitz mit vielfältigen Kulturangeboten von sich reden gemacht. Für die Stadt endet ein außergewöhnliches Jahr.
Chemnitz - Nach gut 300 Tagen dicht gefüllten Programms verabschiedet sich Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025. "Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht", resümierte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke beim Abschluss-Empfang im Industriemuseum. Es sei darum gegangen, Kunst und Kultur für viele Menschen zugänglich zu machen. Ausgehend von anfangs 72 Ideen im Bewerbungsbuch seien am Ende 260 Projekte umgesetzt worden.