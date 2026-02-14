Kulturgeschichte: Das rote Herz - wie ein Symbol die Welt eroberte

Es prangt auf vielen Geschenken zum Valentinstag. Doch mit der Form des wichtigsten menschlichen Organs hat es gar nichts zu tun. Wie entstand das knallrote Herzchen - und wofür steht es heute?
Berlin - Rot und rundum romantisch: Zum Valentinstag hat das Herzsymbol Hochkonjunktur. Doch wie kam es zu dem sympathisch-symmetrischen Icon, das überall auf der Welt verstanden wird und zu den beliebtesten Emojis gehört? Die Kunst- und Kulturgeschichte offenbart so manche Überraschung - und eine Erkenntnis: Mit dem wichtigsten menschlichen Organ hat das formschöne Piktogramm herzlich wenig zu tun. Die gesellschaftliche Bedeutung aber hat sich mit den Jahren so gewandelt, dass es inzwischen sogar Verwirrung stiften kann.