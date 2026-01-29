Kulturgemeinschaft feiert 75 Jahre: Empfingen im Ausnahmezustand – das ist los beim Ringtreffen

Empfingen richtet anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Kulturgemeinschaft das Ringtreffen des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu aus.
Die Gemeinde Empfingen steht vor einem der größten Ereignisse der vergangenen Jahre: Von Freitag, 30. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, richtet die Kulturgemeinschaft Empfingen anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens das Ringtreffen des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu aus. Mit 26 Ringzünften sowie zahlreichen befreundeten Zünften wird der Ort für drei Tage zur Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet.