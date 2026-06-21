Kulturgasthof Engel in Dornstetten: Tribute-Band Help! verzückt die Beatles-Fans

Die Beatles-Tribute-Band Help! mischte im Kulturgasthof Engel in Dornstetten das Publikum auf. Mit dem fulminanten Konzert endete die Halbjahres-Konzertreihe.
Während draußen der eine oder andere Blitz zuckte, juckte es innen die Konzertgäste mächtig in den Extremitäten. Kein Wunder: Mit der „Hard Day’s Night“ machte zum Einstieg die Band erst mal ordentlich Stimmung. Wer kurz die Augen schloss, meinte, er habe die echten Pilzköpfe vor sich – so originalgetreu hörte sich das Intro an. Klar, es ging darum, den voll besetzten Saal, längst ausverkauft, in die richtige Spur zu setzen. Quasi übergangslos setzten die vier Mannen von „Help! – A Beatles Tribute“ ihre Hommage mit dem nicht weniger antörnenden Song „Eight Days A Week“ fort. Schon waren die Gäste auf Betriebstemperatur.