Kulturgasthof Engel in Dornstetten: Tribute-Band Help! verzückt die Beatles-Fans

Während draußen der eine oder andere Blitz zuckte, juckte es innen die Konzertgäste mächtig in den Extremitäten. Kein Wunder: Mit der „Hard Day’s Night“ machte zum Einstieg die Band erst mal ordentlich Stimmung. Wer kurz die Augen schloss, meinte, er habe die echten Pilzköpfe vor sich – so originalgetreu hörte sich das Intro an. Klar, es ging darum, den voll besetzten Saal, längst ausverkauft, in die richtige Spur zu setzen. Quasi übergangslos setzten die vier Mannen von „Help! – A Beatles Tribute“ ihre Hommage mit dem nicht weniger antörnenden Song „Eight Days A Week“ fort. Schon waren die Gäste auf Betriebstemperatur.

Wer mutmaßt, die Reminiszenz beschränke sich auf junges Publikum, liegt völlig falsch. Es waren überwiegend die Best Ager, die der Musik aus den Konzerthallen und Tonstudios der vermeintlich längst abgehakten sechziger und siebziger Jahre huldigten. Und es war frappierend, wie textsicher sie sich in die Vorträge einklinkten.

Es war wie meistens bei solchen Gelegenheiten. Man konnte kaum genug bekommen von den Ohrwürmern und Gute-Laune-Tracks. Da konnte die Band, so oft sie auch wollte, das Ende ankündigen. Ohne eine geballte Ladung von Zugaben kommt heutzutage kaum ein Performer von der Bühne. Aber der brandende Applaus und die Nähe zu den Gästen sind ja schließlich der Künstler Brot.

Unter den Perücken dampft die Luft

Schweißtreibend war die Sache auf jeden Fall. Das betraf sowohl die Besucher als auch die Band, die mit nahe am Original orientierter Aufmachung besonders betroffen war. Unter den Perücken muss die Luft gedampft haben. Jedenfalls tat dies der guten Laune im Saal keinen Abbruch, zumal Bandleader Ernie Mendillo in der Rolle von Paul McCartney alles daran setzte, auch noch den letzten zurückhaltenden Gast zum Überschwang anzuheizen.

Mendillo, amerikanischer Musiker und slowenischer Einwohner, brachte im Jahr 2012 in Ljubljana die ganze Tribute-Sache ins Rollen. Heute sind die Pilzkopf-Nachfolger eine international gefragte Truppe. Zu Recht, denn was sie auf die Beine stellt, hat absolute Klasse. John Lennon wird verkörpert von Alen Kovse, George Harrison findet sich in Ziga Stanonik wieder, und Anze Semrov vermittelt die Illusion von Ringo Starr.

Arrangements voller Dynamik

Konzertsprache war Englisch, wohl auch um die Authentizität zu wahren. Da mag auch ein Teil dessen, was Mendillo an spezieller Beatles-Musikgeschichte ins Publikum sprach, wegen Verständnisschwierigkeiten verloren gegangen sein. Das fiel jedoch angesichts der Sachkenntnis der Besucher nicht ins Gewicht. Nicht nur die Gesangsteile, teilweise mehrstimmig, sondern auch die Instrumentalbegleitung mit Gitarren, Bass und Keyboard schmeichelten den Gehörknospen. Das vermittelte den Eindruck von Leichtgängigkeit, selbst bei den Soli, aber wer genauer hinschaute, erkannte die musikalische Dynamik, die hinter solchen Arrangements steckt.

Es fehlt nur der Sound von Ringo Starr

Ein Wermutstropfen muss in die Darbietung geschüttet werden. Man vermisste den unverkennbaren Sound von Drummer Ringo Starr mit seinem Schlagzeugarsenal. Anze Semrov begnügte sich mit der Basstrommel (öfters zu intensiv) und Rasseln.

Der Abend jedenfalls bot eine beeindruckende Repräsentanz von Kompositionen einer Rockgruppe, die aus der Musikgeschichte nicht wegzudenken ist. Dem fühlte sich auch die Beatles-Tribute-Band mit ihrer Vielzahl von Stücken verpflichtet.