„Kulturgarten“ in Freudenstadt: Eine Reise durch die kultige Welt des Schlagers

„Kulturgarten“ in Freudenstadt

1 Kultige Outfits und mitreißende Musik präsentierten „Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen“ auf der Bühne. Foto: Monika Schwarz

Nach dem rockig-coolen Start des „Kulturgartens“ in Freudenstadt am Freitag, wurde es am Samstag mit „Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen“ kultig, bunt und ziemlich ausgelassen. Knapp 300 Schlagerfans feierten mit.









Auf „AB/CD“ am Vortrag folgte mit „Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen“ am Samstag das Kontrastprogramm. Trotz aller Unterschiedlichkeit hatten beide Abende einen gemeinsamen Nenner, und zwar die ansteckend gute Stimmung, die sich im Kurgarten in Freudenstadt bei erneut hochsommerlichen Temperaturen breit machte.