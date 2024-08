Die Veranstaltungsreihe Kulturgarten im Freudenstädter Kurgarten wird am Wochenende fortgesetzt. Dann stehen die Rockabilly-Band Boppin’ B und die Metallica-Tribute-Gruppe SAD auf der Bühne. Am Sonntagmorgen gibt es dann den Weißwurst-Frühschoppen.

Bald gibt es Rock ’n’ Roll und Rockabilly im Kurgarten: Am Freitag, 23. August, feiert die Kultband Boppin’ B ihren Einstand im Kurgarten.

Dazu schreibt der Veranstalter: Wenn Deutschlands erfolgreichstes Rock’n’Roll-Quintett loslegt, stehen alle Regler auf elf - Schweiß, gute Laune und lachende Gesichter vor und auf der Bühne inklusive.

Der musikalische Fünfer hat es seit der Bandgründung 1985 heute noch ebenso gut drauf wie am ersten Bühnentag, heißt es in der Mitteilung weiter.

Am Samstag kommen dann alle Fans des härteren Sounds voll auf ihre Kosten, wenn die Band SAD ihre Metallica-Tributes zum Besten gibt.

Die italienischen Musiker touren seit 2004 durch die Welt und rocken selbst die größten Hallen.

Der Sonntagvormittag steht ganz im Zeichen einer beliebten Tradition: Denn dann gibt es wieder den Weißwurst-Frühschoppen, musikalisch untermalt von den „Schwarzwald Buam“. Zünftig wird das Fass angestochen und das Weißbier kann fließen.

Für die Bewirtung an allen Tagen sorgt das Team des Tutto Vino.

Das Wichtigeste im Überblick

Termine:

Boppin‘B spielt am Freitag, 23. August, ab 19 Uhr. SAD tritt am Samstag, 24. August, ab 20 Uhr auf. Weißwurst-Frühschoppen ist am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr. Einlass ist bei allen Veranstaltungen jeweils eine Stunde früher. Mit dem Einlass beginnt auch die Bewirtung.

Eintrittspreise:

Boppin‘B kostet 25 Euro Eintritt (ermäßigt 12 Euro), die Tickets für SAD kosten 25 Euro (ermäßigt 12 Euro). Inhaber der Schwarzwald Plus-Karte haben zu einer der beiden Veranstaltungen freien Eintritt. Beim Weißwurst-Frühschoppen ist der Eintritt frei.

Vorverkaufsstellen:

Theaterkasse im Kurhaus (Telefon 07441/86 47 32), Tourist Information am Marktplatz (07441/86 47 30), Besucherzentrum Schwarzwaldhochstraße Kniebis (07442/75 70) sowie unter https://schwarzwaelder-bote.reservix.de .