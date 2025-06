Das Kulturforum präsentiert am Freitag, 6. Juni, die Comedy-Formation Starbugs Comedy mit ihren neuen Programm „Jump! Reloaded“.

„Jump!“ hat seit seiner Premiere weltweit die Herzen der Zuschauer erobert. Seit Herbst 2022 ist die Show nun mit vielen Updates auf Tournee.

Die Veranstaltung findet im Haus des Bürgers statt, Einlass ist um 19.15 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Reloaded-Show ist noch schneller, noch überraschender – ein Muss für alle Fans, die „Jump!“ schon einmal, zweimal oder noch nie gesehen haben. Von New York bis Tokio haben die drei Comedians mit ihrer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy das Publikum begeistert.

Mit verblüffender Dynamik und einem sprühenden Charme verlassen Starbugs Comedy in ihrer Show die bekannten Sphären der Comedy. Die drei sympathischen Männer ziehen das Publikum auf eine umwerfend fantasievolle, witzige und listige Art in ihren Bann, sodass das Staunen und Lachen nie aufhören.

Timing beeindruckend

Sie erzählen keine klassischen Witze, und trotzdem wird ununterbrochen gelacht. Drei Männer, verblüffende Effekte und wenige Requisiten genügen, um das Publikum in ein minutiös getaktetes Spektakel zu entführen.

Die Reloaded-Show ist eine wahre Komikdroge, die mit Timing, Rhythmus, Sound und Songs beeindruckt. Man glaubt zu verstehen, wie es funktioniert, kann es aber dennoch nicht fassen. Pausenlos geht etwas schief – aber nie so, wie man es erwartet. Und wenn man denkt, jetzt sei der Schuss raus, trifft einen der nächste Knall. In einem sprunghaften Auf und Ab spulen Starbugs Comedy das Leben virtuos rückwärts und vorwärts – mal in Zeitlupe, mal im Zeitraffer.

Tickets sind in der Touristinformation, Telefon 07726/ 66 62 66 oder online unter www.badduerrheim.de erhältlich. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 28,50 Euro; ermäßigt 26,50 und an der Abendkasse 30,50; ermäßigt 28,50 Euro.