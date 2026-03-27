Kulturförderung: Neue Kritik an Weimer wegen Eingriff in Jury-Entscheidung

Die Vergabe von Fördergeldern und Preisen läuft in Deutschland oft über unabhängige Auswahlgremien. Der Beauftragte für Kultur und Medien ist offenbar nicht immer damit einverstanden.
Berlin - Grüne und Linke üben erneut Kritik an Eingriffen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Entscheidung unabhängiger Jurys bei der Vergabe von Fördermitteln. "Damit höhlt er den Grundsatz der Staatsferne aus, der für die Kulturförderung in einer Demokratie überlebenswichtig ist", sagte Sven Lehmann (Grüne), der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag.