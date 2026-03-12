Kulturförderung in Sulz: Kommunikation ist alles bei „Wilde Hilde“

Das Theaterprojekt „für alle entlang des Neckars“ von Halle 16 Sulz und Generationenhaus Linde 13 Oberndorf geht in die nächste Runde. Möglich macht es der „Aller.Land“-Fördertopf.
Das Generationenhaus Linde 13 in Oberndorf und das soziokulturelle Zentrum Halle 16 in Sulz bringen mehr Theater ins Neckartal: 2025 und 2026 ist die „Wilde Hilde – das Theaterprojekt für alle entlang des Neckars“ am Start. Das kooperative Projekt wird gefördert von Kultur.verbindet, das im Rahmen des Förderprogramms „Aller.Land“ regionale Vorhaben unterstützt. Für insgesamt zwei Jahre erhält die Netzwerkkooperation bis zu 34 000 Euro, zweckgebunden an das Theaterprojekt.