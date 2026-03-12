Kulturförderung in Sulz: Kommunikation ist alles bei „Wilde Hilde“

Das Theaterprojekt „für alle entlang des Neckars“ von Halle 16 Sulz und Generationenhaus Linde 13 Oberndorf geht in die nächste Runde. Möglich macht es der „Aller.Land“-Fördertopf.

Das Generationenhaus Linde 13 in Oberndorf und das soziokulturelle Zentrum Halle 16 in Sulz bringen mehr Theater ins Neckartal: 2025 und 2026 ist die „Wilde Hilde – das Theaterprojekt für alle entlang des Neckars“ am Start. Das kooperative Projekt wird gefördert von Kultur.verbindet, das im Rahmen des Förderprogramms „Aller.Land“ regionale Vorhaben unterstützt. Für insgesamt zwei Jahre erhält die Netzwerkkooperation bis zu 34 000 Euro, zweckgebunden an das Theaterprojekt.

Gemeinsam mit dem erfahrenen Theater-Duo Marks & Schleker – Silvie Marks und Johannes Schleker – können die Teilnehmenden über angeleitete Übungen spielerisch improvisieren, sich ausprobieren und neue Seiten an sich entdecken. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Erlebnis und der Spaß am Theaterspielen.

Großes Interesse

Der erste Block mit den Eröffnungsworkshops in Sulz und Oberndorf traf im vergangenen Jahr auf rege Nachfrage. Jetzt startet der zweite Block, und es zeichne sich, so berichtet Heidi Kuhring, Amtsleiterin für Kultur, Jugend und Senioren der Stadt Oberndorf, bereits großes Interesse ab.

Vorläufig sind vier Termine für offene Workshops in Sulz geplant, nach der Sommerpause wird es welche in Oberndorf geben. Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen, an den offenen Theaternachmittagen teilzunehmen – ganz unverbindlich, ohne Vorkenntnisse und mit jeder Menge Spielfreude.

Langfristig üben die Teilnehmenden ein Theaterstück zum Thema “Kommunikation” ein. Das wird Ende 2026 sowohl in Oberndorf als auch in der Halle 16 in Sulz aufgeführt. Hier können sich Interessierte auf ganz unterschiedliche Weise einbringen, ob als Schauspielerin, Masken- oder Kostümbildnerin oder bei der Gestaltung des Bühnenbildes.

Gemeinsam möchten die soziokulturellen Orte damit auf wichtige Themen reagieren, wie den fehlenden Orten im ländlichen Raum, an denen sich Menschen unterschiedlichen Alters, sozialer Herkunft oder verschiedener politischer Auffassung begegnen und austauschen können.

„Einfach ausprobieren!“

Schnupperworkshops

finden am Mittwoch, 18. März, von 15 bis 19 Uhr im Jugendclub Sulz (Rottweiler Straße 9), Sonntag, 19. April, Samstag, 25. April, und Samstag, 9. Mai, jeweils 13 bis 17 Uhr in der „Halle 16“ statt.

Ein Shuttlebus

steht an den jeweiligen Terminen für die Fahrt zwischen den Städten kostenlos zur Verfügung. Dafür vorher bitte unbedingt anmelden per E-Mail an Kathrin.Armbruster@oberndorf.de oder kommunikation@kulturhaus-sulz.de.