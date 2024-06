Kulturschaffende sind zur aktiven Teilnahme aufgerufen: konstruktiv, kreativ, mit finanzieller Unterstützung. Am 10. Juli geht’s weiter.

Sprichwörtlich „in die Ecke gestellt“ wurden die mehr als 60 Vertreter von kulturellen Vereinen, Institutionen und Initiativen, die in der Szene 64 in Schramberg zusammengekommen waren.

Und wer sich auf die Frage „Warum bin ich heute hier?“ zur Gruppe „in erster Linie, um finanzielle Unterstützung zu bekommen“ gesellte, wurde nur vorübergehend kritisch beäugt.

Kultur und Demokratie gehören zusammen

„Finanzielle Mittel für die Kultur aufzutreiben, ist ein legitimer Wunsch“, bekräftigte Karola Kellner, die externe Projektkoordinatorin für „Aller.Land“. Sie moderierte den Auftaktabend für das landkreisweite Projekt.

Mit dem bundesweiten Programm „Aller.Land“ wird ein bedeutendes Signal gesetzt: Kultur und Demokratie gehören zusammen und können durch gemeinschaftliches Engagement stark und lebendig gestaltet werden. Unter dem Motto „Kultur verbindet“ wurde im Landkreis Rottweil ein Projekt lanciert, das die Vielfalt und den Reichtum kultureller Ausdrucksformen unterstützt.

Bis 2030 können bis zu 1,35 Millionen Euro fließen

Das Programm startet mit einer Fördersumme von 40 000 Euro für Konzepte, Vernetzung und Erprobungsprojekte im ersten Jahr. Möglich ist eine Folgeförderung mit Zuwendungen von bis zu 1,35 Millionen Euro bis ins Jahr 2030 – eine riesige Chance für die Region.

Johannes Waldschütz, Stabsbereichsleiter Archiv, Kultur, Tourismus im Landkreis Rottweil, zeigte sich begeistert: „Der gemeinschaftliche Ansatz hatte ja schon mit der Bewerbung begonnen!“ Denn die Initiative zur Bewerbung für ‚Aller.Land‘ kam direkt aus einer Gruppe Kulturschaffender aus verschiedenen Kommunen und Sparten.

Direktes Gespräch zum Auftakt

Im April hat Projektkoordinatorin Sophia Miller ihre Arbeit aufgenommen. „Ich freue mich sehr, Demokratie über kulturelle Beteiligung zu fördern“, so Miller. Das wichtigste dabei sei zunächst: zuhören. Mittels einer Online-Befragung wurden in den vergangenen Wochen Kulturschaffende eingeladen, eigene Bedarfe und aktuelle Herausforderungen zu schildern. Am Auftaktabend gab es Gelegenheit, ins direkte Gespräch zu kommen. Vertreten waren Akteure aus allen Kultursparten. Ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, Profi- oder Laienkultur – alle waren gefragt.

Kooperation kommt an

Schnell wurde deutlich, dass die Beteiligten gerne gemeinsam arbeiten möchten. Ziele sind dabei unter anderem: die Jugend begeistern, Kultur allen zugänglich machen und die Integration von Zugezogenen fördern. Die Ideen sprudelten nur so: „Wie wäre ein jährlicher Kinderkulturtag an wechselnden Orten? Eine Kulturkarte für Kinder? ‚Mix- & Match‘-Projekte über Sparten- und Gemeindegrenzen hinweg, Kulturvermittlung von und für Jugendliche, Multiplikationsformate wie Mitbring-Proben in Chören und Orchestern?“

Begeisterung beeindruckt

Waldschütz und Miller zeigten sich optimistisch: „Die Begeisterung und das Engagement der Kulturschaffenden aus unserem Landkreis sind beeindruckend. Wir sind auf einem sehr guten Weg, eine lebendige und vielfältige Kulturszene zu fördern, die Menschen miteinander verbindet und zur aktiven Teilhabe an unserer Demokratie einlädt.“

Der Landkreis lädt alle Interessierten ein, teilzunehmen. Am 10. Juli findet die nächste Veranstaltung in der Halle 16 in Sulz statt. Der Instagram-Kanal kultur.verbindet begleitet das Projekt.