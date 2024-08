Kulturfestival in Linach

1 Michel-Co-Chefin Ute Fischer hält tapfer still, während Portrait-Karikaturist Udo Krummel in wenigen Minuten ein treffendes Portrait zeichnet. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Das Wildstage-Festival lockte zahlreiche Besucher zum Wilden Michel. Drei Tage lang war in Linach kulturell und künstlerisch einiges geboten. Die witterungsbedingte Änderung der Location am Sonntag tat der guten Stimmung dabei keinen Abbruch.









Ausgefallenes gab es am und im Wilden Michel in Linach am Wochenende. Das Team um Ute und Ulf Fischer präsentierte von Freitag bis Sonntag das Wildstage-Festival, ein regionales Kunst- und Kultur-Festival.