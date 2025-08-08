Kulturfestival in Balingen: Schwoißfuß-Sänger serviert Welthits auf Schwäbisch

Mit seiner Band Franz Mayer Experience begeisterte Alex Köberlein das Publikum auf dem Balinger Marktplatz. Die Musiker hatten eine ganz besondere Mission an diesem Abend.
Auf die Salsa-Party folgen schwäbische Hits: Am zweiten Abend des Balinger Kulturfestivals war der Schwoißfuß- und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein mit seiner Band Franz Mayer Experience zu Gast auf dem Marktplatz – dort erlebten die Besucher die vermutlich größte kulturelle Rettungsaktion der oberschwäbischen Popgeschichte.