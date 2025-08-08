Kulturfestival in Balingen: Schwoißfuß-Sänger serviert Welthits auf Schwäbisch

Mit seiner Band Franz Mayer Experience begeisterte Alex Köberlein das Publikum auf dem Balinger Marktplatz. Die Musiker hatten eine ganz besondere Mission an diesem Abend.

Auf die Salsa-Party folgen schwäbische Hits: Am zweiten Abend des Balinger Kulturfestivals war der Schwoißfuß- und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein mit seiner Band Franz Mayer Experience zu Gast auf dem Marktplatz – dort erlebten die Besucher die vermutlich größte kulturelle Rettungsaktion der oberschwäbischen Popgeschichte.

Zwar nicht mehr allzu gut zu Fuß und mithilfe von Krücken kam Köberlein am Donnerstagabend auf die Bühne. Die Stimme hingegen gewohnt schnoddrig und kräftig – so wie es die zahlreichen Fans lieben.

Nach 46 Jahren wieder in Balingen

„Hallo Balingen“, begrüßte der 73-jährige Schwabenrocker den bis auf den letzten Platz gefüllten Marktplatz. „Ich freue mich, nach 46 Jahren endlich mal wieder hier bei Euch auftreten zu können.“ Mit Schwoißfuß sei er das letzte Mal im Jahr 1979 im Jugendzentrum aufgetreten – der ein oder andere Besucher auf dem Marktplatz erinnerte sich.

Nach einem kleinen Einspieler, bei dem Köberlein zeigte, dass er es nicht nur mit der Stimme, sondern auch am Saxofon kann, stimmte er das Publikum auf seine Mission an diesem Abend ein.

Er sei sich ganz sicher: Zahlreiche große Hits der Popgeschichte seien von den großen Künstlern geklaut worden. Songs wie „Rebel Yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“ haben allesamt, da bestehe kein Zweifel, ihren Ursprung aus dem Schwäbischen.

Tolle Unterhaltung bei bestem Wetter

Diese steile These belegte er mit den folgenden Hits, deren Melodie wohl jeder kennt, aber nun mit den „original schwäbischen“ Texten versehen waren.

So wurde aus dem Hit „Papa was A Rollin’ Stone“ von The Temptations plötzlich „Dein Vaddr war n harda Hond“. „Down Under“ von Men at Work hieß am Donnerstagabend „Land do onda“.

Weiter ging es mit dem „vermeintlichen Original-Hit „Rebel Yell“ von Billy Idol. In der Version der Franz Mayer Experience geht es um einen leidenschaftlichen Fan des 1. FC Nürnberg, der nachts von seinem Herzensclub träumt – „Rebellio em Stadion“.

Die Fans auf dem Marktplatz waren begeistert. So mancher erschien mit Fanshirt und genoss den Abend mit der in Rottweil gegründeten Franz Mayer Experience und herrlichem Sommerwetter.