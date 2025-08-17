Kulturfestival in Balingen: Hier ist für einen Abend lang die Welt noch heil

An die 3500 Besucher frönten am Freitagabend dem „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honululu Strandbikini“ und feierten mit ihren Schlagerstars.
Wer erinnert sich nicht gerne an die Ära, als die D-Mark noch ein Teenie war und die Kugel Eis 10 Pfennige kostete? Selbst die, die erst ein bis zwei Jahrzehnte später auf die Welt kamen – dank oder trotz der Aufklärungsfilme eines gewissen Oswalt Kolle und dessen Helga – wissen, dass der Bossa Nova an allem schuld war und der alte Indianerhäuptling ein ach so schweres Leben hat. Mag daran liegen, dass sich die damaligen Pimpfe in den Ferien bei Oma und Opa durch drei Fernsehprogramme schraubten und in der lustig-heilen Welt von Heinz Erhardt und Hansi Kraus hängenblieben oder die Hitparade von Dieter Thomas Heck cool fanden.