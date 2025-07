Es ist ein schönes Bild, das sich inzwischen jährlich wiederholt: In der Dornstetter Zehntscheuer brummt es wie in einem gut gelaunten Bienenstock, unter den Bäumen auf dem Vorplatz wird gemalt und gewerkelt, vom Kirchturm wird gewinkt, aus den Räumen des Heimatmuseums kommt Musik.

Einen niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur hatte sich das Bürgerteam „Kunst und Kultur – gemeinsam kreativ“ bei seiner Gründung damals zum Motto gemacht, und dieses Anliegen wird auch beim diesjährigen Kunst- und Kulturfest wieder voll und ganz erfüllt, verspricht die Stadt Dornstetten in einer Mitteilung.

Als regionale Künstlerinnen präsentieren diesmal Jennifer Lange aus Dornstetten und Svenja Tebbe aus Lombach ihre Werke. „Zwei Perspektiven – eine Vision“ lautet der Titel der Ausstellung. „Wir möchten mit unserer Kunst einen Raum schaffen, in den man eintauchen und sich aus der realen Welt zurückziehen kann“, erklärten die Künstlerinnen.

Auch die Besucher können künstlerisch aktiv werden

Ihre Ansätze sind dabei reizvoll unterschiedlich. Während Svenja Tebbe über verschiedene Stile und Materialien in neue Welten entführt, schafft Jennifer Lange mit Graffitis buchstäblich einen Kosmos, in den die Betrachter eintauchen können. Sie hat die geheimnisvolle Schönheit des Weltalls ins Zentrum ihrer Arbeiten gestellt. Die beiden Künstlerinnen sind während des Kunst- und Kulturfestes vor Ort – und nicht nur sie.

Auf dem Vorplatz gibt es drei künstlerische Stationen, an denen die Besucher selbst mit Naturmaterialien, Aquarelltechnik und Blattgoldimitat künstlerisch experimentieren können. Geleitet werden die Stationen von Susanne Gräbe, Regina Niemeyer und Katharina Wollinger. Unterstützt werden sie von Gabi Lampprecht und Gabi Strähler.

Dreimal während des Nachmittags gibt es außerdem ein Kamishibai-Theater, die letzte Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Die künstlerischen Angebote des Kunst- und Kulturfests sind kostenlos, eine Spende als Beitrag zur Kostendeckung ist jedoch willkommen. Musik gibt es an diesem Tag freilich auch: Die Eröffnung umrahmt Thomas Nierlin mit Flötenklängen. Um 15.30 Uhr gibt der Chor Voice Factory aus Hallwangen ein kleines Konzert.

Führungen durchs Museum und Kirchturmbesteigung

Das Team des Heimatmuseums bietet an diesem Nachmittag Führungen an. Bei Kuchen und Waffeln, Kaffee und Getränken kann man es sich danach in der alten Brauerei im Erdgeschoss gemütlich machen. Wer aus der Vogelperspektive auf das Fest schauen will, kann auf den Kirchturm steigen. Treffpunkt ist vor der Kirche, hinaufgestiegen wird, sobald eine ausreichend große Gruppe zusammengekommen ist. Als Erinnerung an den Tag können die Gäste außerdem an einem kleinen Fotoshooting teilnehmen.

„Wir möchten zeigen, dass Kunst und Kultur nichts Elitäres sind, sondern Spaß machen. Sie machen das Leben reich“, erklärt das Bürgerteam, das sich 2018 unter dem Dach der Stadtentwicklung Dornstetten gegründet hat. Zum Kunst- und Kulturfest gehört deshalb ausdrücklich auch, dass man mit den teilnehmenden Künstlerinnen zwanglos ins Gespräch kommen und sie zu ihrer Arbeit befragen darf.

Die offizielle Eröffnung des Kunst- und Kulturfests in Dornstetten ist um 14 Uhr durch Sonja Dezember mit einem Grußwort der Bürgermeister-Stellvertreterin Ilona Costantino im Heimatmuseum. Um 14.30 Uhr startet das vielseitige Programm. Das künstlerische Programm endet gegen 17.30 Uhr.