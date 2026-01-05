Kulturfabrik in Furtwangen: Von Musik-Comedy bis zu Zauberkunst

Die Kulturfabrik Furtwangen präsentiert abwechslungsreiche Veranstaltungen. Zum Auftakt tritt am Freitag, 9. Januar, die Chanson-Kabarettistin Judith Bach auf.
Die Kulturfabrik Furtwangen startet mit einem vielseitigen Kabarett- und Musikprogramm ins Jahr 2026. Von preisgekröntem Chanson-Kabarett über pointierte Alltagsbeobachtungen, Musik-Comedy, Zauberkunst und internationale Jazz-Höhepunkte bis zu schwäbischem Wortwitz reicht die Bandbreite des neuen Programms, das hochkarätige Künstler nach Furtwangen bringt, heißt es in einer Mitteilungt.