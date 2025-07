1 Vanessa Mai tritt im Rahmen der „Großen Schlager & Partynacht“ am 20. September in der Kulturfabrik Zollernalb auf. Foto: Sandra Ludewig Die Schlagersängerin ist der Höhepunkt der „Großen Schlager & Partynacht“ am Samstag, 20. September.







Schlagersängerin Vanessa Mai bringt im Rahmen der „Große Schlager & Partynacht“ am Samstag, 20. September, die Kulturfabrik Zollernalb in Albstadt zum Beben. Mitten in der Nacht betritt mit der bekannten Sängerin eine der schillerndsten Persönlichkeiten des deutschen Schlagers die Bühne.