1 Immer wieder in den Schlagzeilen: Oliver Pocher. Nun kommt der Moderator nach Albstadt. Foto: Stephan Pick

Comedian und Fernsehmoderator Oliver Pocher demonstriert seine Qualitäten als DJ in Albstadt-Ebingen.









Oliver Pocher, Comedian, Fernsehmoderator, Schauspieler und Disc Jockey, gibt am Samstag, 23. März, seine Visitenkarte in der Albstädter Kulturfabrik ab und legt dort als DJ auf – unter anderem seine eigene neueste Single „This is EDM“.