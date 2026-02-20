Kulturfabrik Furtwangen: So seziert Andrea Volk den täglichen Bürowahnsinn

„Flurfunk! Büro & Bekloppte“ heißt es beim Kabarett mit Andrea Volk am 20. März in der Kulturfabrik Furtwangen.

Millionen Menschen kennen das aus ihrem eigenen Alltag: Alles hat plötzlich KI, sogar der Kopierer. Er ist immer noch kaputt, weiß jetzt aber warum. Dem entgegen steht die „Künstliche Inkompetenz“ der Kollegen, die man neuerdings wieder live und in Farbe ertragen muss – denn das Ende des Homeoffice droht. Sofort stehen alle auf Störung: Der Kaffee-Vollautomat. Kellergeist Jochens von der IT. Drachen-Doris, die ehemalige Chef-Sekretärin, die jetzt im Sales-Team arbeitet. Weil wir gelernt haben, dass Kunden auch aus Angst kaufen. Der Azubi, Schlitzohr Meierchen, Hipster Malte, Hausmeister Günter.

Das Programm „Flurfunk! Büro und Bekloppte“ von Andrea Volk ist ein rasanter Ritt durch den zeitgenössischen Bürokratie-Irrsinn, ein Lach-Parcours der alltäglichen Überforderung und eine Hommage an die netten Kolleginnen und Kollegen im Team, verspricht die Presseankündigung.

Häufigste Frage nach der Show: „Frau Volk, arbeiten Sie eigentlich bei uns?“ Es ist das vierte Programm der Kabarettistin aus der Reihe „Büro und Bekloppte“. Dabei gelingt Andrea Volk die geniale Gratwanderung zwischen Kabarett und Comedy.

Es droht Lachmuskelkater

Landauf landab sorgt die Buchautorin und ehemalige Fernsehjournalistin seit 2017 mit ihren Büroprogrammen für Furore, Lachstürme und Bauchmuskelkater. Nicht umsonst ist die ehemalige Marketing-Fachkraft unter anderem Gewinnerin des Publikumspreises und des zweiten Platzes der renommierten Tuttlinger Krähe. Andrea Volk interessiert sich seit 1997 für Maschinelle Intelligenz und die Umbrüche unserer Arbeitswelt. Anfang der 2000er Jahre animierte sie Avatare mittels Lingo und arbeitete mit Programmen wie X-Ist der Firma NO-DNA.

Kabarett mit Andrea Volk am Freitag, 20. März, 20 Uhr, in der Kulturfabrik Furtwangen. Einlass ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf: 21 Euro, Abendkasse: 23 Euro.