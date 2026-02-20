Kulturfabrik Furtwangen: So seziert Andrea Volk den täglichen Bürowahnsinn

„Flurfunk! Büro & Bekloppte“ heißt es beim Kabarett mit Andrea Volk am 20. März in der Kulturfabrik Furtwangen.
Millionen Menschen kennen das aus ihrem eigenen Alltag: Alles hat plötzlich KI, sogar der Kopierer. Er ist immer noch kaputt, weiß jetzt aber warum. Dem entgegen steht die „Künstliche Inkompetenz“ der Kollegen, die man neuerdings wieder live und in Farbe ertragen muss – denn das Ende des Homeoffice droht. Sofort stehen alle auf Störung: Der Kaffee-Vollautomat. Kellergeist Jochens von der IT. Drachen-Doris, die ehemalige Chef-Sekretärin, die jetzt im Sales-Team arbeitet. Weil wir gelernt haben, dass Kunden auch aus Angst kaufen. Der Azubi, Schlitzohr Meierchen, Hipster Malte, Hausmeister Günter.