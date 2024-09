Bei diesem Kulturevent auf dem Flößerwasen werden nicht nur jede Menge Bücher zu günstigen Preisen angeboten, sondern auch Musik und Kindertheater.

Die Gruppe Horbakustix mit Martin vom Ende und Patrick Bär spielt vormittags und nachmittags auf dem Flößerwasen irische Folklore und andere Stücke.

Am Nachmittag um 14 Uhr startet das Kindertheater. In diesem Jahr ist es ein Clowntheater mit Lothar Lempp. Das Stück heißt „Ein Clown im Karton“. Der liebenswerte Clown Lo mit seiner roten Knubbelnase schläft gewöhnlich in einem Pappkarton. Wenn er morgens aufsteht macht er das, was alle machen: Waschen, Zähneputzen, Anziehen, Frühstücken …, nur macht er alles irgendwie anders.

Clown Lo ist ein Tollpatsch, aber auch sehr erfindungsreich. Da erwacht ein Waschlappen plötzlich zum Leben und völlig neue Zahnbürstenkonstruktionen kommen zum Einsatz. Natürlich kommt er mit allem möglichen in Konflikt, zum Beispiel beim Anziehen mit einem Stuhl.

Der Clown findet immer wieder seine eigenen Wege

Immer wieder findet Clown Lo seine eigenen Wege. Die kleinen und großen Zuschauer lässt er teilhaben an seinen Misserfolgen und Eskapaden. Und ganz nebenbei zeigt er, wie viel Außergewöhnliches man mit gewöhnlichen Sachen machen kann.

Das Stück dauert etwa 45 Minuten. Es ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt ist frei.

Bei gutem Wetter ist das Theater auf dem Spielplatz „Schatzinsel“ westlich des Flößerwasens, Zugang vom Steg bei der Inselspitze oder von der Fürstabt-Gerbert-Straße. Bei Regen wird ins Kulturhaus Kloster ausgewichen.