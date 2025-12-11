Kulturerbe: Schweizer Jodeln ist immaterielles Kulturerbe der Menschheit

Jodeln als Kulturerbe: Die Unesco würdigt die Schweizer Tradition. Was das für Ausbildung, Forschung und die nächste Generation bedeutet.
Neu-Delhi/Bern - Das Schweizer Jodeln gehört nun zum Kulturerbe der Menschheit. Die Unesco nahm die Tradition aus dem Alpenland bei einer Sitzung in Neu-Delhi auf ihre Repräsentative Liste für das Immaterielle Kulturerbe auf. "Das Jodeln dient als kraftvoller Ausdruck der Identität und einer Einheit stiftenden Kulturpraxis", hatte es zuvor zur Nominierung aus der Schweiz geheißen.