Kulturdenkmal in Rangendingen: Klosterkirche nach jahrelanger Sanierung wiedereröffnet

Die Klosterkirche Rangendingen, ein bedeutendes Kulturdenkmal in der Region, wurde in den letzten zweieinhalb Jahren umfassend restauriert. Nun ist sie eröffnet.
Nach fast dreijähriger Sanierung öffnete die Klosterkirche Rangendingen am Wochenende wieder ihre Türen. Mit einem adventlich angehauchten Orgelkonzert am Samstagabend und tags darauf mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde die Wiedereröffnung des historischen Gotteshauses gefeiert – ein Ereignis, das zahlreiche Besucher aus der Gemeinde und der Umgebung anzog.