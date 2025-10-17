Kulturdebatte in Albstadt: Auch die AfD geht gern ins Museum

„Demokratie ohne Kultur – geht das?“ Diese und andere Fragen haben Walther-Groz-Schülerinnen und -Schüler fünf Vertretern der Kommunalpolitik gestellt. Einer davon war Erik Wille.
Dies geschah im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Kunstmuseum, die sich dessen Leiter Kai Hohenfeld ungefähr so vorgestellt hatte: Drei Oberstufenkurse der Walther-Groz-Schule hatten in den Vorwochen eingehend mit den Themen Demokratie und Kultur befasst und einen umfangreichen Fragenkatalog fürs Podium zusammengestellt; diese Fragen sollten sie im Rahmen eines Abends im Landenberger-Saal vorbringen und nach Möglichkeit von den Politikern beantwortet bekommen. Vier waren geladen, nämlich der Hechinger FDP-Gemeinderat Matthias Linckersdorff, die SPD-Kreisverbandsvorsitzende Katja Weiger-Schick, der Albstädter Gemeinderat Markus Ringle von den Grünen und als Vertreterin der CDU Nicole Hoffmeister-Kraut, Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsministerin.