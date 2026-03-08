Kulturbesen in Schramberg: Mey-Chansons sorgen in der Szene 64 für Gänsehaut

Mit Liedern wie „Über den Wolken“ erinnerte Michael Zalejskian Reinhard Mey und nahm das Publikum mit auf eine musikalische Reise.
Ein Abend mit Chansons von Reinhard Mey stand am Samstag in der „Szene 64“ auf dem Programm. „Ich wollt’ was von Reinhard singen“, bekannte Michael Zalejski dem erwartungsvollen Kulturbesen-Publikum freimütig. Wer eine Parodie befürchtet hatte – immerhin zählt Zalejski auch Impro-Comedy zu seinen Talenten – wurde mit einer wunderbaren Hommage an den großen deutschen Liedermacher belohnt. Ob eine solche Huldigung auch mit Klavier statt mit Gitarre funktionieren könne, räumte Zalejski gleich zu Beginn des Konzerts mit dem Hit „Über den Wolken“ aus.