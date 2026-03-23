Kulturbahn in Nagold: „Zeitpunkt mehr als erreicht“ – kommen zwei neue Bahnhalte?

In Emmingen und auch in Gündringen/Schietingen hielt einst die Nagoldtalbahn. Forderungen nach einer Reaktivierung gibt es schon lange. Doch getan hat sich nichts. Das soll sich ändern.
Die SPD Nagold versucht, neuen Schwung in das Thema zu bringen. Die Rats-Fraktion stellte einen Antrag. Wobei die Forderung nicht wirklich wuchtig ist: Man will eben wissen, welche Bemühungen von der Stadt zur Schaffung der zwei Haltestellen unternommen wurden. Und welche Ergebnisse oder Aussichten daraus resultieren.