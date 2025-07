1 Seit geraumer Zeit steht das Gerüst an der Überführung über den Tälesbach in Hirsau. Foto: Thomas Fritsch Die „Bahnüberführung“ über den Tälesbach ist seit Jahren eingerüstet. Dabei tut sich dort offenbar nichts. Dem ist allerdings nicht so: Die Brücke muss ersetzt werden.







Das Gerüst steht und steht und steht: Die Eisenbahnbrücke in Hirsau, am Ortsausgang in Richtung Calw, ist eingerüstet, und dies seit Langem. Immer mal wieder sieht man Arbeiter auf der Konstruktion, das allerdings selten. Warum also steht an der Brücke, über die die Strecke der Kulturbahn verläuft, dauerhaft ein Gerüst?