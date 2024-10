Einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend verspricht das Film Theater Forum in Kooperation mit dem Kreativnetzwerk Filmschichtig und „Schenke & mehr“.

In vier Themenblöcken werden Kurzfilme und Musikvideos von Filmschaffenden aus der Region gezeigt. Die Inhalte reichen von lustig bis tragisch und zeigen unterschiedlichste Möglichkeiten der Filmgestaltung.

Nachdem die Veranstaltung schon in Todtnau erfolgreich lief, möchten die Vereine auch in Tumlingen zeigen, was in der Region entstanden ist.

Mit den Produzenten ins Gespräch kommen

Im Anschluss an die Vorführung wird Zeit und Gelegenheit sein, mit einigen Produzenten und Mitwirkenden zu plaudern und ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. November, in der Schenke & mehr in Tumlingen statt. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.