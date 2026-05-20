Kultur: Kritik an abgesagter Lesung von Arne Semsrott in Magdeburg

Eine Lesung des Autors Semsrott in der Stadtbibliothek Magdeburg wurde abgesagt und verlegt. Geschah dies, um Kritik der AfD zuvorzukommen? Die Linke spricht von einer «politischen Bankrotterklärung».
Magdeburg/Berlin - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt und die Schriftstellervereinigung PEN Berlin protestieren gegen die kurzfristige Absage einer Lesung des Autors Arne Semsrott in der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Linke-Fraktionschefin Eva von Angern sprach von einem Skandal und einer "politischen Bankrotterklärung" der Stadtverwaltung. "Das ist ein Akt von Feigheit", urteilte PEN-Berlin-Sprecher Deniz Yücel.