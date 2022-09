2 Am Samstagabend läuft James Bond im Sommerkino im im Kloster Hirsau. Foto: Tetzner

Langeweile gibt es dieses Wochenende nicht. Stattdessen steht jede Menge Kultur auf dem Programm. Ob Stadtführung, Konzertabend, Kino oder Comedy: In den Veranstaltungskalendern der Region findet sich für jeden Geschmack etwas.

Lust auf Kino? Dann ab ins Kloster Hirsau! Dort findet aktuell das Calwer Sommerkino 2022 statt. Am Samstagabend wird ab 20.15 Uhr "James Bond - Keine Zeit zu sterben" gezeigt - unter freiem Sternenhimmel in der historischen Klosteranlage. Wer aber schon am Samstagnachmittag etwas geboten haben will, darf das Burgfest der Urschelstiftung in Nagold nicht verpassen. Auf der Burg Hohennagold gibt es Speisen vom Grill und leckere Kuchen. Umrahmt wird das kulinarische Angebot von Musik und die Besucher können Boule spielen. Für wen es ein bisschen mehr Kultur sein darf, könnte eine der Ausstellungen im Café im Kloster Hirsau oder im Klostermuseum besuchen. Außerdem werden am Wochenende Stadtführungen durch Calw angeboten.

Auch im Kreis Freudenstadt ist am Wochenende viel geboten. Am Freitagabend feiert der Sender "Die neue Welle" seinen 15. Geburtstag. Das wird mit einer 90er Jahre-Party im Kurhaus in Freudenstadt gefeiert. Wer es am Samstag anschließend ein bisschen ruhiger angehen lassen will, sollte mit Familie Weller eine Waldfahrt mit einer Pferdekutsche machen. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Wellterhof am Golfplatz in Freudenstadt.

Wer statt dem Wald aber lieber die Stadt sehen möchte, könnte auch eine Führung über den größten Wochenmarkt Deutschlands machen - nämlich der in Freudenstadt. Um 10.30 Uhr geht es los. Um 14.30 Uhr beginnt die Herzog-Friedrich-Tour durch Freudenstadt. Und ab 18 Uhr tritt dann das "Cafehaustrio" im Kurhaus auf und will das Publikum mit Jazzmusik, Pop und eigenen Kompositionen begeistern.

Auch am Sonntag kann ab 14 Uhr eine Stadtführung gemacht werden. "Mit Haut und Haar & Hinz und Kunz" heißt der Rundgang mit Gästeführerin Petra Paulußen, der an der Tourist-Information beginnt. Sehenswert ist auch das ehemalige Hotel Waldlust. Eine Führung durch das alte Gebäude beginnt am Sonntag um 15 Uhr beim Hoteleingang. Wer lieber die Freudenstädter Stadtkirche und ihre Schätze betrachten will, sollte an der geistlichen Führung von Elli Eberhardt um 14 Uhr teilnehmen.

Auch in Horb kommt man am Wochenende auf seine Kosten: In Dettingen ist "Dorffescht" bei dem die Gäste ein großes musikalisches Programm erwartet. In Rexingen findet am Samstag außerdem das Ziegenfest im Rahmen der "Gläsernen Produktion" statt, wo regionale Köstlichkeiten und Musik angeboten wird. Eine Dosis Kultur kann man am Samstagabend ab 18 Uhr beim Sommertheater in Horb erleben. Schneewittchen steht auf dem Spielplan.

Außerdem ist am Samstag zum dritten Mal der Lauf "Rum um den Wasserturm" in Nordstetten. Der Hauptlauf ist zehn Kilometer lang, der Hobbylauf fünf Kilometer und der Kinderlauf einen Kilometer. Interessierte Läufer können sich noch anmelden.

Kreis Rottweil

Auch in der ältesten Stadt Baden-Württembergs werden verschiedene Stadtführungen angeboten. Beispielsweise rund um den Testturm oder die Stadtführung "nuff und nab" in der Rottweiler Innenstadt. Im Schloss Glatt in Sulz-Glatt zeigt das "Chamaeleon-Theaterwelten" außerdem "Ein Clown entdeckt die Welt".

Beim Klosterhofsommer in Oberndorf tritt am Freitag die schwedische Band Eclipse auf, die ihren Fans mit Hardrock ordentlich einheizen will. Außerdem kommen Bonfire & Human Zoo.

Zum europäischen Tag der jüdischen Kultur musizieren Jochen Brusch (Violine und Moderation) und Melissa Rümpler (Klavier) gemeinsam in der alten Synagoge in Hechingen. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Wer anschlißeend zum Frühschoppen will, sollte sich ab 13 Uhr einen Platz im Biergarten der Domäne in Hechingen sichern.

Im Kultursalon Albstadt liest Arno Pillwein am Samstag ab 17 Uhr ausgewählte Kurzgeschichten von Christoph Ransmayr vor. Am Waldheim in Ebingen findet ab 18 Uhr außerdem ein Konzert von der Band "Südlich von Stuttgart" statt.

Wer lieber Heinrich del Core erleben will, sollte am Samstagabend ab 18 Uhr beim Schiefererlebnis in Dormettingen sein. Dort findet Comedy vom Feinsten auf der Freilichtbühne statt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Uhrenindustriemuseum findet am Samstag und am Sonntag ab jeweils 11 Uhr eine Sonderausstellung zum Stadtjubiläum Villingen-Schwenningen statt. Dabei wird auf die Schwenninger Stadtgeschichte zurückgeblickt. In Villingen und in Schwenningen finden außerdem ab 14 Uhr Themenführungen durch die jeweiligen Innenstädte statt. Auch im Franziskanermuseum ist am Wochenende Kultur geboten: Um 13 Uhr beginnt am Samstag die Ausstellung "KULT(UR)WALD. Die Besiedlung des Schwarzwalds". Sie findet auch am Sonntag um 11 Uhr und um 15 Uhr statt.

Das dritte "VS Folk-Festival" ist am Samstag ab 16 Uhr im Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen. Außerdem findet noch immer das Innenhof-Festival statt, bei dem am Samstag um 20 Uhr die Band "Revelling Crooks" auftritt. Das Duo "Gegenwind" spielt am Sonntagabend ab 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus. Die Künstler haben Originalstücke und eigene Bearbeitungen für Saxophon und Klavier in ihrem Repertoire.

In Hüfingen lockt am Sonntag mit dem "SWR1 Pfännle" eine Schlemmermeile zum Probieren und Genießen von kulinarischen Spezialitäten. Gastronomen aus der Gegend kreieren Leckereien, die ausschließlich mit regionalen Zutaten zubereitet werden.