Vertraute Gesichter und einen ganz neuen Namen bietet die neue Saison der Wolfacher Kleinkunstreihe Mittwochs im Museum.

Zum Start am 2. April bietet der Verein Kultur im Schloss ein Wiedersehen mit einem, der ausgezogen ist, um die Musik zu seinem Beruf zu machen: Saxofonist Moritz Grübel und das nach ihm benannte Quartett.

Zur Vorstellung des ersten eigenen Jazz-Albums „Step One“ war Moritz Grübel mit seinem Quartett bereits vergangenen Sommer in seiner Heimatstadt zu Gast. Begleitet wird der Saxofonist in der Band von Victor Möhmel am Piano, Kevin Knödler am Bass und Heinrich Eißmann am Schlagzeug.

Kurz nach Beginn seines Masterstudiums an der Hochschule für Musik in Dresden hat sich die Besetzung gefunden. Schon nach der ersten gemeinsamen Probe habe er gemerkt: „Das ist ’ne super Band. Mit denen hab ich Bock, was zu machen.“ Zahlreiche Songs hat das Quartett in den vergangenen dreieinhalb Jahren geschrieben, die neun Lieblingssongs samt eines Intros schafften es im April 2024 im Studio auf’s Debüt-Album.

Weiter geht’s in der Reihe am 7. Mai mit zwei neuen Gesichtern: Der elsässische Mundart-Sänger Armand Geber und Gitarrist Eric Garcia bringen als „Armand Geber Duo“ den besonderen Zungenschlag des Elsass zusammen mit Pop und Rock’n’Roll auf die Bühne.

Am 4. Juni wird es ein Wiedersehen mit dem Duo „Mon Mari et moi“ geben: Shakti und Mathias Paqué präsentieren laut Ankündigung „Lieder zum täglichen Gebrauch“ und „Lieder aus der tiefsten Provinz“.

„A Voice, six Strings and a Wooden Box“ erklingen zum Picknick unterm Lindenbaum am 2. Juli. Catia (Gesang) und Max Ganatz (Gitarre) sowie Michael Kiefer (Cajon) haben das Publikum bereits 2023 in den Schlossanlagen mit ihrem Repertoire von portugiesischem Fado bis Popmusik verzaubert.

Der 6. August bringt musikalische Stammgäste ins Schloss: „Tilo Lutz and Friends“. Mit Pianist Lutz werden Eugen Heinrich (Gitarre), Jörg Merbitz (Saxofon) und Marco Schwab (Schlagzeug) einmal mehr ihren Mix aus Coverversionen von Eric Clapton bis „Bap“ sowie eigenen Songs präsentieren.

Ein Unplugged-Abend mit der Coverband „Wombats“ erwartet die Zuhörer am 3. September: Akustikgitarre, Piano, Geige, Bratsche und mehrstimmiger Gesang versprechen für diesen Abend besonderen Flair mit Irish-Folk-Note. Und schließlich folgt zum Saisonfinale am 1. Oktober noch die „Maxband“ mit Max Schmieder (Schlagzeug), Edgar Bühler (Gitarre, Gesang) und Roland Mantel (Bass) im Konzert-Reigen. Auch hier gibt’s noch einmal Coverversionen bekannter Hits aus Rock, Pop und Jazz.

Die Konzerte

Beginn für Mittwochs im Museum ist immer um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Gespielt wird je nach Konzert und Witterung in der Flößerstube, im Schlosshof, im Schlossgraben oder in der Schlosshalle.